رسميًا .. النصر يرد على رفض استئنافه الآسيوي بتصعيد جديد

الاتحاد الآسيوي رفض استئناف العالمي

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، مواصلة خطوات التصعيد ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخاص بمواجهته أمام برسبوليس الإيراني.

العالمي كان قد ودع دوري أبطال آسيا 2020 من دور قبل النهائي بعدما تلقى الهزيمة أمام الفريق الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وعقب المباراة، قررت إدارة النادي السعودي تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي على مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس في المباراة، بداعي قرار حرمان النادي الإيراني من قيد لاعبين جدد كعقوبة سابقة من الاتحاد الدولي "فيفا".

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احتجاج النصر قوبل بالرفض، وتم تقديم استئناف على القرار إلا أن الاتحاد القاري أعلن اليوم رفض الاستئناف هو الآخر، ليقرر مجلس العالمي تصعيد شكواه إلى المحكمة الرياضية.

وأصدرت إدارة السويكت بيانًا رسميًا جاء فيه: "حرصًا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة، ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق برسبوليس الإيراني، فقد بدأت إدارة نادي النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS( وفق ما تنص عليه الأنظمة، يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستئناف الذي قدمه النادي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق".