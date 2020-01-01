ثلاثي النصر ضمن التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2020

الحديث عن مسار غرب القارة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 في منطقة غرب القارة، وقد كشف عن تشكيلتين، الأولى باختيار الجماهير والثانية حسب موقع الإحصائيات البارز أوبتا.

كان الاتحاد القاري قد استبعد حامل اللقب " الهلال السعودي " وشطب جميع نتائجه في دور المجموعات، ذلك بعد إلغاء مباراته أمام شباب الأهلي دبي لعدم تقديمه قائمة توافق النصاب القانوني، حيث منعته الإصابات بفيروس كورونا والتي تجاوزت الـ30 مصابًا (لاعبين وعناصر أجهزة فنية وإدارية وطبية) من دخول اللقاء بأكثر من 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

النصر واصل المشوار حتى المباراة الأخيرة في مسار الغرب وهي نصف النهائي ضد برسبوليس الإيراني لكنه خسر أمامه بركلات الجزاء الترجيحية بعدما كان قد أخرج مواطنه الأهلي من ربع النهائي.

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وقد سيطر لاعبو برسبوليس على التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا، لكن استطاع ثلاثة لاعبين من النصر التواجد ضمنه بجانب بغداد بونجاح نجم وهداف السد القطري.

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التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2020 حسب اختيار الجماهير ضم كلًا من: حامد لاك (برسبوليس) في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سعيد آغائي وشجاع خليل زاده وسياماك نعمتي (برسبوليس) ومايكون بيريرا (النصر) في الدفاع.

وتواجد في وسط الملعب الثلاثي مهدي قائدي (الاستقلال) وبشار رسن وكمال كاميابينيا (برسبوليس)، فيما جاء بغداد بونجاح (السد) وأمير أرسلان مطهري (الاستقلال) وعبد الرزاق حمدالله (النصر) في الهجوم.

التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2020 حسب اختيار أوبتا ضم كلًا من: حامد لاك (برسبوليس) في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سعيد آغائي وشجاع خليل زاده (برسبوليس) ومايكون بيريرا وسلطان الغنام (النصر) في الدفاع.

وتواجد في وسط الملعب الثلاثي جلال الدين مشاريبوف (باختاكور) وحسن الهيدوس (السد) وكايو (الشارقة)، فيما جاء بغداد بونجاح (السد) والمعز علي (الدحيل) وعبد الرزاق حمدالله (النصر) في الهجوم.