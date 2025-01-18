رغم العروض الثلاثة .. تراجع مفاجئ في مخطط النصر تجاه أندرسون تاليسكا!

مستقبل البرازيلي لغز كبير

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن موقف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تاليسكا يقف على أبواب الرحيل عن النصر، بعدما خرج من حسابات ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر؛ وسط تأكيدات محلية وعالمية على انتقاله "المرتقب"، إلى نادي فنربخشه التركي.

بينما ذكرت تقارير محلية أن النصر عروضًا من ناديي العين الإماراتي والاتفاق في الساعات الماضية؛ من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى عكس سير الأمور، خرجت صحيفة "عكاظ" السعودية بتقارير من مصادرها الخاصة، مؤكدة أن هناك تطورات جديدة في موضوع انتقال المهاجم البرازيلي تاليسكا قد تؤدي إلى بقائه في النادي العاصمي.

وأشارت إلى أنه رغم اتفاق إدارة النادي السعودي مع نظيرتها في فنربخشه التركي على كافة أمور انتقاله، لا يبدو أن الصفقة في طريقها للنجاح، في تطور مفاجئ لقرارات إدارة النصر.

وفي نفس السياق، أكدت "عكاظ" أن مسيري النادي ينوون إنهاء عقد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لعدم قناعتهم بما يقدمه مع الفريق والبحث عن بديل يعيد هيبة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعادل النصر مع التعاون (1ـ1)، أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليهبط إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، متخلفًا عن الهلال والاتحاد المتصدرين بفارق 11 نقطةً.