"عرض سعودي وآخر خليجي" .. تحوّل مفاجئ في مستقبل أندرسون تاليسكا وهذا موقف النصر!

الجميع يترقب الحلقة الأخيرة في مستقبل أندرسون تاليسكا..

يبدو أن مسلسل مستقبل أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيستمر حتى اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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تاليسكا خرج من حسابات ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر؛ وسط تأكيدات محلية وعالمية على انتقاله "المرتقب"، إلى عملاق تركيا فنربخشه.

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لكن.. صحيفة "الرياضية" فجّرت مفاجأة كبرى، في الساعات الأولى من اليوم السبت؛ عندما أعلنت دخول ناديين جديدين، في صفقة النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة.

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وكشفت الصحيفة عن تلقي الإدارة النصراوية، عروضًا من ناديي العين الإماراتي والاتفاق؛ من أجل التعاقد مع أندرسون تاليسكا، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشارت إلى أن مسؤولي النصر يدرسون حاليًا، عروض العين والاتفاق بالإضافة إلى فنربخشه؛ لاختيار الأفضل من بينهم، قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأعلنت الصحيفة نقلًا عن مصدر نصراوي، أن الإدارة رفضت جميع مطالب اللاعب، بالحصول على مستحقاته المالية عن السنة والنصف المتبقية من عقده؛ مقابل فسخ العقد.

جدير بالذكر أن تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.