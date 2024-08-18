فيديو | "تعامل مع الأمر كأنه مزحة" .. لاعب النصر يرفض مصافحة ميتروفيتش بعد رباعية الهلال!

هل كان يقصد المزاح بالفعل؟

لا يزال نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، يقدم لنا المزيد من اللقطات الغريبة، والتصرفات المثيرة للجدل من قِبل اللاعبين، في ليلة شهدت تتويج الهلال باللقب رقم 70 في تاريخه، بعدما حافظ على لقب السوبر بفوز عريض على جاره النصر بنتيجة (4-1).

لقاء السوبر كشف عن عدة لقطات مثيرة للجدل، مثل رفض قائد النصر، كريستيانو رونالدو، استلام الميدالية الفضية، واستقبال سيء من علي البليهي، مدافع الهلال، للاعبي المنافس أثناء تنظيم ممر شرفي لهم، وخروج الحارس المغربي ياسين بونو عن مرماه ليلعب دور صانع الألعاب.

وعقب نهاية المباراة، توجه لاعبو الفريقين لمصافحة بعضهما، فيما قدم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بمد يده للسلام إلى سامي النجعي، إلا أن لاعب النصر يرفض مصافحته، وقام بمراوغته والمضي، ليكتفي ميتروفيتش بدفعة خفيفة للاعب وهو يضحك، ظنًا بأنه يقصد المزاح معه.

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ولعب ميتروفيتش دور البطولة في قيادة الهلال للفوز العريض على النصر برباعية، بعدما صنع الهدف الأول الذي أحرزه سيرجي سافيتش، ثم سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و68 من عمر المباراة، ليواصل المهاجم الصربي مسيرته دون أي هزائم في 44 مباراة رسمية بقميص الهلال، سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة في كافة المسابقات.

ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره الرائد، على ملعب الأول بارك، الخميس المُقبل، بينما يحل الهلال ضيفًا على الأخدود، السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2024-2025).