هل هناك مفاوضات مع الهلال أو النصر؟ وكيل الطريس يُجيب

الفريقان ارتبطا بنجم الاتفاق

كشف رفيع الشهراني عن حقيقة وجود مفاوضات مع الهلال أو النصر حول موكله فواز الطريس، كما تحدث عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقده مع ناديه الاتفاق.

اللاعب صاحب الـ23 عامًا أحد منتجات قطاع الشباب في الاتفاق وقد لفت الأنظار بأدائه خلال الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وارتبط بعدد من الأندية أبرزها فريقي العاصمة السعودية، خاصة أن عقده ينتهي صيف 2021.

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تفاقية حول كافة التفاصيل المالية ل ضم الطريس، متوقعة أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة م طلع الأسبوع القادم.

الشهراني نفى هذا الأمر تمامًا، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات خاصة بموكله مع أي طرف، إذ قال لصحيفة الاقتصادية "لم يصلني أو اللاعب أي عرض وبالتالي لم يكن هناك أي تفاوض من الهلال أو النصر أو غيرهما".

تابع "كوكيل للاعب لم يتصل علي أحد يرغب في الظفر بخدماته، واللاعب ملتزم بعقده، ولا يحق لأي نادٍ آخر التفاوض معه، ولا سيما أنه لم يدخل الفترة الحرة من عقده".

"نحن نحترم الأنظمة واللوائح التي تمنع التفاوض مع لاعب عقده سار، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة تستوجب العقاب، وإذا كان هناك عرض للاعب فيفترض أن يكون عن طريق ناديه كي تتم دراسته والرد عليه".

وأوضحت الاقتصادية أن الطريس رفض عرضًا لتجديد عقده مع الاتفاق مقابل حصوله على 1.5 مليون ريال سعودي سنويًا، مطالبًا بالحصول على ثلاثة ملايين ريال، وسيدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في يناير القادم، إذ كان قد وقع عقده الجاري الممتد لخمس سنوات في سبتمبر 2016.

وأتم الشهراني حديثه بإبداء دهشته من الأرقام الفلكية المتداولة في الإعلام والحديث الدائم حول مفاوضات الهلال والنصر مع اللاعب، مؤكدًا أن الأولوية لدى اللاعب للبقاء مع فارس الدهناء، بقوله "من وجهة نظري، بقاء اللاعب في الاتفاق يصب في مصلحته"، لكن مشددًا في نفس الوقت على أنه لم يبدأ بعد التفاوض مع الإدارة حول تجديد العقد انتظارًا لدخوله الفترة الحرة.