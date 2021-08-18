الفيصلي يوقف الاتهامات .. لماذا زار الهلاليون الفيصلي قبل لقاء النصر؟

العالمي يواجه العنابي غدًا الخميس ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أوضح تركي الحميداني؛ مدير المركز الإعلامي لنادي الفيصلي السعودي، أسباب قيام عدد من الإعلاميين الهلاليين بزيارة النادي، في الأيام الماضية.

وكان الإعلاميون النصراويون قد اتهموا نظرائهم في نادي الهلال بأن الزيارة جاءت لدعم العنابي قبل مواجهته أمام العالمي، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا | درس من الدوري السعودي .. كيف تهدم ما بنيته في خطوة واحدة؟

الوفد الذي زار الفيصلي لم يكن فقط يضم إعلاميي الزعيم، غنما تواجد به أيضًا يوسف خميس؛ نجم النصر الأسبق.

الحميداني أكد لقناة "24 الرياضية" أن الهدف من الزيارة ليس دعم ناديه، إنما جاءت بدعوة من عضو شرف الفيصلي خالد الدريس، وكانت لزيارة مدينة حرمة التاريخية، إما زيارة النادي فقد كانت من ضمن البرنامج.

وأشار مدير المركز الإعلامي للعنابي إلى أن تواجد الإعلاميين في الفيصلي لم يستغرق سوى نصف ساعة فقط، من أجل تناول العشاء.

يذكر أن العالمي افتتح الموسم الجديد 2021-22 بالفوز أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد، سجلها عبد الرزاق حمد الله، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر ومهند النجعي "هدف في مرماه".

أما الفيصلي فاستهل مشواره بالتعادل أمام الأهلي بهدف لكل منهما، سجل للراقي محمد المجحد، وللعنابي رومان أمالفيتانو.