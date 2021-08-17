درس من الدوري السعودي .. كيف تهدم ما بنيته في خطوة واحدة؟

ما يحدث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم يكن محسوبًا بالمرة..

إذا بحثت في القصص والأساطير والحكايات الواقعية ستجد عديد المغامرات، منها ما يستحق، ومنها ما يجعلك تطرح عديد الأسئلة، منها ما تثني على شجاعة صاحبه، ومنها ما تتعجب منه: "ماذا كان يفكر صاحبها عندما أقدم على هذا التصرف؟"..

ما حدث في الموسم الحالي 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أشبه بمغامرة، لكنها من النوع السيئ، من النوع الذي سيجعل الأجيال المقبلة تضرب كفًا على كف حول المسؤولين الحاليين.

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ما تم بذله في الدوري السعودي خلال الأربع سنوات الأخيرة عملًا جبارًا، بدأه الوزير السابق تركي آل الشيخ ويستكمله حاليًا عبد العزيز بن تركي الفيصل، وبدعم كبير من ولي العهد محمد بن سلمان، والذي قرر قبل عامين إذاعة مباريات الدوري مجانًا عبر "القنوات الرياضية السعودية"، قرار زاد من نجاحه تألق المحترفين الأجانب، وتطور اللاعبين المحليين، وقوة المنافسة والإثارة، ليجمع الدوري السعودي خلال عامين فقط شعبية كبيرة، ما كانت لتحدث في سنوات، لكن التخطيط السليم والتفكير الحكيم في كل قرار، ساهم في ذلك.

وبجرة قلم من ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم هدم كل هذه الشعبية، ليصبح الدوري السعودي مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ودون مبالغة، إذ تقرر أن يتم نقل المباريات عبر قناة "SSC" الجديدة، التي تبدأ خطواتها الأولى، بشراء الدوري السعودي حصريًا، لكنها تغافلت عن أن تكون على قدر الحدث.

تقنية SD، في عام 2021 والدوري السعودي يتم نقله مجانًا بهذه التقنية، التي حتى لا ترتقي لأن تكون صورة عادية للمباريات، بل صورة مشوشة وكأننا عدنا لبداية اختراع جهاز التليفزيون، أما إذا أردت متابعة المباريات بتقنية HD وقتها عليك أن تنفق أموالًا مقابل ذلك، إذا كنت غير مقتدر ماليًا، فأنت لست مرحبًا بك من قبل مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم!!

"لن أشترك ولو بريال" شعار رفعه غالبية الجمهور السعودي، "الله الغني عن هذه المتعة طالما أن هذه هي المعاملة"، فما بالكم بحال الجمهور غير السعودي؟!

في السنوات الأخيرة، دائمًا ما كنا نسمع من المسؤولين أن الهدف هو انتشار الدوري السعودي في البلاد العربية كالدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية وغيرها، لكنهم الآن ماذا فعلوا؟، حتى المشجع المحلي خسروه!!

في الوقت الذي ينتظر به الجمهور العربي عامةً مشاهدة نجوم كباولينيو وفينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا وماتيوس بيريرا، بجانب النجوم القدامى للدوري السعودي عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله وبافيتمبي جوميس وسلمان الفرج وعبد الله المعيوف وسالم الدوسري وغيرهم، يتفاجأ الجميع بصورة بدائية للغاية للمباريات السعودية، صورة إذا شاهدها المشجع الأجنبي، فمستحيل أن يصدق أن هذا الدوري يضم هذا الكم من النجوم.

النقل التليفزيوني لأي دوري في العالم لا يقل أهمية عن قوة المنافسة ذاتها والمستوى الفني للفرق، كيف يمكنك أن تستمتع بمستوى فني جيد وأنت لا تشاهد صورة جيدة؟!

ما يحدث حاليًا في دوري السعودي درس للقاصي والداني، عن كيفية هدم ما بنيته في سنوات من خلال خطوة واحدة، حقًا هي مهزلة، إذا كنت تريد أن تعرف نبذة بسيطة عنها، تجول في تعليقات الجمهور السعودي أثناء إذاعة أي مباراة، الجمهور السعودي وحده كفيل أن يخبرك عما يعيشه حاليًا، تحت تأثير قرار تشفير المباريات.

أخيرًا، جميعًا نمني أنفسنا أن هذا الوضع لن يستمر هكذا كثيرًا، وأن القنوات SSC الناشئة حديثًا ستدرك حجم الحدث الذي تنقله، وأن مسؤولي اتحاد الكرة سيتداركون خطئهم عاجلًا غير أجلًا.