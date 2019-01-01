مدرب الفتح: لم نستحق الخسارة أمام النصر

النصر فاز بهدف دون رد بعد مباراة صعبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى فتحي الجبال المدير الفني للفتح السعودي أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام النصر في مباراة الجولة الثاانية التي جرت الإحساء يوم أمس الجمعة.

وكان الفتح قد لعب مباراة جيدة جدًا وهدد مرمى بطل الدوري السعودي أكثر من مرة لكنه خسر في النهاية بهدف دون رد أحرز فراس البريكان مهاجم النصر مستغلًا تمريرة عرضية جميلة من صانع الألعاب البرازيلي جوليانو.

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وتحدث المدرب التونسي عقب اللقاء الثالث له في الدوري السعودي هذا الموسم قائلًا "الخسارة مزعجة لكني رغم هذا راضٍ عن أداء اللاعبين. لم نستحق تلك الخسارة بناءً على المستوى الذي قدمناه خلال المباراة".

أضاف "اللاعبون بذلوا جهدًا جيدًا ونفذوا المطلوب منهم، هدف النصر جاء بخطأ من اللاعبين".

وأتم قائلًا عن مشكلة الفتح الحقيقية "فريقنا يحتاج إلى مهاجمين يستغلون الفرص، سنحت لنا عدة فرص لكننا لم نستفد منها، أعد بمعالجة هذه السلبيات".

يُذكر أن الفتح خسر مباراتيه في الدوري السعودي، بالسقوط في الجولة الاولى أمام الشباب ثم الخسارة أمام النصر، فيما حامل لقب البطولة نجح في حصد 6 نقاط بالانتصار على ضمك والفتح.