من هو الفريق الأقوى في الدوري السعودي دون أجانب؟

من الأقوى بين الهلال والنصر والاتحاد والأهلي دون اللاعبين الأجان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لعبت الأندية السعودية الأربعة الكبرى في دوري أبطال آسيا دون نصف أجانبها تقريبًا، تنفيذًا لقرار الاتحاد الآسيوي بالسماح لـ4 لاعبين أجانب فقط بالتواجد في قوائم الفرق.

وقد لاحظنا مدى تأثر الفرق السعودية الأربعة سلبًا بهذا القرار، وقد اشتكى المدربون منه كثيرًا وآخرهم رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال الذي قال أن الاتحاد الآسيوي حرمه من عمر خربين وكارلوس إدواردو.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر هذا الموسم من دوري المحترفين السعودي تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 8 إلى 7 لاعبين، وسيتقلص العدد تدريجيًا في المواسم القادمة.

المتابع للدوري السعودي يلحظ مدى اعتماد الأندية على الأجانب في تشكيلاتها الأساسية، حتى أن جل الأندية تدخل المباريات بأكثر من نصف اللاعبين على الملعب من الأجانب.

تُرى ماذا لو اتخذ قرار في الدوري السعودي بالتخلي عن اللاعبين الأجانب تمامًا؟ من هو الفريق الأقوى في البطولة هذا الموسم دون الأجانب؟

نستعرض معًا التشكيل الأساسي الأفضل للرباعي الكبير في الدوري السعودي دون أجانب ومن اللاعبين السعوديين فقط.

الهلال

يضم الزعيم 7 أجانب، 2 منهم في خط الدفاع والبقية في منظومة الهجوم، لهذا قد لا يتأثر الفريق دفاعيًا حال تخلى عن الأجانب لكن قوته الهجومية ستضعف كثيرًا رغم أن البدلاء السعوديون يمتلكون القدرة على الإضافة ودومًا ما كان لهم كلمة في أداء الفريق خاصة الدوسري والشلهوب والمفرج.

المعضلة الأساسية للهلال تبقى مركز المهاجم المتقدم، إذ لا يضم النادي أي لاعب سعودي قادر على شغل هذا المركز بالجودة التي يؤدي بها الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

النصر

يمتلك بطل الدوري السعودي 7 أجانب في صفوفه موزعون على خطوط الفريق، بدءً من حراسة المرمى حتى الهجوم، ويُشكل الأجانب الهيكل الأساسي للنصر بداية من براد جونز مرورًا بمايكون وبيتروس وجوليانو وأمرابط ونهاية بعبد الرزاق حمدالله.

قوة النصر ستتراجع كثيرًا حال تخلى عن الأجانب، خاصة قوته الهجومية لأنه قد يمتلك العناصر الجيدة القادرة على تعويضهم في حراسة المرمى والدفاع والوسط المدافع، لكن قصة الهجوم مختلفة تمامًا .. من الصعب جدًا إيجاد المعوض المناسب للثلاثي أمرابط وجوليانو وحمدالله رغم القدرات الممتازة ليحيى الشهري.

الاتحاد

قام العميد بسوق انتقالات صيفي ممتاز من حيث اللاعبين السعوديين، ربما حتى أفضل من خياراته للأجانب، ولذا لن يتأثر كثيرًا حال تخلى عن الأجانب سوى في صناعة اللعب، لأنه من الصعب جدًا تعويض لاعب مثل كارلوس فيلانويفا.

الاتحاد يعتمد على رومارينيو وبريجوفيتش في الهجوم، لكن باعتقادي كمارا قادر على تقديم أداء ممتاز حال حصوله على الفرصة الكاملة والحقيقية في الملعب.

الأهلي

يعتمد الراقي على الأجانب تمامًا في منظومته الهجومية، إذ يلعب مدربه برانكو بطريقة 4-4-2 ويقوده هجومه الثنائي السومة ودجانيني وهما الأخطر والأهم في تلك المنظومة ولا يبدو أن الأهلي يمتلك البديل المناسب لهما.

ويُشكل جوزيف دا سوزا عنصرًا مهمًا كذلك في وسط الملعب، لكن يُمكن باعتقادي التخلي عن أسماء مثل أليكسيتش وساريتش واستبدالهم بأسماء من اللاعبين السعوديين خاصة الثنائي مهند عسيري وعبد الفتاح عسيري.

من الأقوى في الدوري السعودي دون أجانب؟

بالنظر للتشكيلات الأساسية لكبار الدوري السعودي والتي استعرضناها في الأعلى، وبالنظر لعدد من العوامل أبرزها جودة اللاعبين وتوفر الخبرات والشخصية والعقلية لدى اللاعبين أعتقد أن الهلال يبقى الفريق الأقوى دون أجانب في السعودية.

الاتحاد أيضًا يمتلك تشكيلة قوية من اللاعبين السعوديين، فيما الأهلي سيتأثر كثيرًا بغياب الأجانب وكذلك النصر.

ما رأيكم؟