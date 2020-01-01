لاعبه السابق: النصر لا يعنيني، سواء تُوج بطلًا أم لا

اللاعب المعتزل يتحدث كذلك عن استئناف الدوري السعودي

قال عبد الله الأسطا لاعب النصر السابق أنه لا يهتم بالنادي وصراعه مع الهلال على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم.

اللاعب الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في أغسطس الماضي كان قد بدأ مسيرته الكروية مع الرائد وانتقل منه إلى الشباب عام 2005 ليلعب معه 12 موسمًا ثم يرتدي قميص النصر موسمين قبل انسحابه من الملاعب الخضراء.

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وقد أكد خلال تصريحاته لصحيفة الاقتصادية السعودية أن النصر لا يعنيه في شيء، بل الشباب هو النادي الذي يعشقه ويُشجعه ويعنيه تمامًا.

مضيفًا "ما يعنيني هو الشباب وأتمنى التوفيق له، أما النصر فلا يعنيني سواء حقق اللقب أو ذهب إلى المتصدر الهلال، إذ إن الفارق بينهما ست نقاط. نعم تشرفت بارتداء قميص النصر، لكنه لا يعنيني في الوقت الحالي، أنا شبابي الدم والهوى".

وعن كواليس رحيله عن الشباب واعتزاله، قال الأسطا "رؤية الجهاز الفني كانت تجديد الدماء، احترمت القرار وخرجت، وفي النصر كذلك كانت الفكرة تجديد الدماء"، مشيرًا إلى أن رغبته كانت مواصلة مسيرته مع الليوث.

الأسطا أكد أن مواجهة الهلال كانت الأهم بالنسبة لهم سواء حين كان مع الشباب أو النصر، مشيرًا إلى دور المسؤولين وتصريحاتهم المختلفة في إشعال الأجواء في المدرجات وبين الجماهير.

وأتم قائلًا عن استئناف الدوري السعودي المتوقف حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا "التوقف سيكون مؤثرًا فنيًا على الكل، والمباريات ستفقد إثارتها ونديتها، وستكون الإثارة بين الجماهير وعبر وسائل الإعلام فقط".

جدير بالذكر أن النصر تُوج بلقب الموسم الماضي من الدوري السعودي بعد صراع شرس مع الهلال، فيما يتصدر الأخير جدول ترتيب الموسم الجاري برصيد 51 نقطة مقابل 45 للعالمي.