بطل أزمة "حسين عبد الغني" مع كحيلان مرشح لنائب رئيس النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت تقارير صحفية أن عبد الله العمراني مرشح لتولي منصب نائب رئيس النصر الجديد "صفوان السويكت".

ونجح السويكت في الفوز برئاسة مجلس إدارة النصر للسنوات الأربعة القادمة بعدما حصل في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي 99.8% من أصوات الجمعية العمومية.

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وشغل العمراني منصب النائب مع الرئيس فيصل بن تركي خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2017، قبل أن يرحل بسبب الأزمة الشهيرة الخاصة باللاعب حسين عبد الغني.

وأوضحت المصادر أن السويكت توصل لاتفاق نهائي مع العمراني لشغل هذا المنصب بعد اتصالات مكيفة دارت بين الرجلين، شرح له خلالها الخطة المستقبلية للنادي.

يُذكر أن العمراني كان قد أثار أزمة كبيرة في النصر خلال موسم 2016-2017 حين دخل في صدام عنيف مع الرئيس فيصل بن تركي المعروف باسم كحيلان.

وكان السبب خلف هذا الصدام لاعب وقائد الفريق "حسين عبد الغني"، إذ طالب العمراني بالاستماع لرأي المدير الفني آنذاك "زوران ماميتش" والتخلي عن اللاعب لمشاكله في غرفة الملابس ومحاولته فرض سيطرته على اللاعبين، فيما عارض الرئيس هذا الأمر وأصر على بقاء اللاعب المخضرم.

وقد انتهت تلك الأزمة برحيل العمراني عن مجلس الإدارة والمدرب الكرواتي عن تدريب النصر.