مهاجم النصر الجديد: خماسية الهلال هي الأفضل في مسيرتي

عبد الفتاح آدم يتحدث كذلك عن وجود عبد الرزاق حمدالله مع النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال عبد الفتاح آدم مهاجم النصر الجديد أن مباراة انتصار التعاون على الهلال بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي هي الأفضل في مسيرته الكروية.

وأتم المهاجم السعودي صاحب الأصول النيجيرية انتقاله لبطل الدوري السعودي الأسبوع الماضي وقد أجرى حوارًا مع صحيفة الاقتصادية السعودية أكد خلاله أن وجود عبد الرزاق حمدالله في النصر لا يقلقه أبدًا ولا يعرضه لأي ضغوطات، بل هو شيء إيجابي.

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موضحًا " وجود حمدالله إيجابي لي كثيرًا فهو نجم كبير وهداف مميز، وجود مهاجم ولاعب بهذه القوة يساعدني على بذل الجهد أكبر وأكثر، سأستفيد منه كثيرًا، سيدعمني لتحقيق كل أهدافي".

وأشاد آدم بجمهور العالمي مؤكدًا أن تعاملهم الممتاز مع لاعبيهم الحاليين والسابقين يُمثل حافزًا للجميع لارتداء قميص النصر وخدمة هذا الجمهور، متمنيًا أن يكون قادرًا على إسعادهم وأهلًا لثقتهم.

وعن أجمل ذكرياته في التعاون، قال آدم " بالتأكيد السلام على خادم الحرمين الشريفين والتشرف بالحصول على كأسه الغالية، وتحقيق المركز الثالث في الدوري، هذا الإنجاز كان طموح كل زملائي اللاعبين، كنا نرغب في الوجود مع الكبار، لأن التعاون فريق كبير، كان تحديًا كبيرًا وحققناه، أيام لا تنسى".

أضاف حول أفضل مبارياته "كانت أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أوصلتنا إلى النهائي الغالي، أسهمت بهدفين في الخماسية التاريخية، سجلت وصنعت، على الصعيد الشخصي أوصلتني لأهم وأجمل وأغلى نهائي".

أخيرًا قال صاحب الـ24 عامًا أن طموحاته القادمة تتمثل في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي وتحقيق الإنجازات والبطولات مع النصر خاصة دوري أبطال آسيا، وكذلك ارتداء قميص المنتخب السعودي وقيادته لنهائيات كأس العالم 2022.