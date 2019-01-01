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النصر السعودي يستهدف التعاقد مع محمود عبدالرحيم جنش

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النصر يمتلك بين صفوفه حارس المرمى المحلي العملاق وليد عبدالله
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول حارس مرمى نادي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش ضمن خيارات نادي النصر السعودي من أجل دعم حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المُقبل.

تقارير أشارت إلى أن نادي النصر بصدد التخلي عن الحارس الدولي الأسترالي براد جونز خلال الفترة المقبلة والبحث عن حارس مرمى جديد.

التقارير أشارت إلى أن مسئولو العالمي يسعون إلى فتح باب المفاوضات مع حارس القلعة البيضاء من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

النصر يمتلك بين صفوفه حارس المرمى المحلي العملاق وليد عبدالله، إلا أنهم يرغبون في ضم حارس مرمى أجنبي جديد.

اختيارات المحررين

 وأضافت التقارير أن بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حدد قيمة 3 ملايين يورو للتوقيع مع جنش.

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وبالتأكيد ينتظر مسؤولي العالمي مشاركة الحارس مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم من أجل مراقبة مستواه الفني على الصعيد القاري.

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