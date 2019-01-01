طارق سليمان : نصحت محمد الشناوي برفض عرض النصر السعودي

أقنع الشناوي بأن الأجواء داخل النادي الأهلي تُساعد على النجاح بشكل أفضل

ماجد جزر

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق في النادي الأهلي المصري عن دوره في رفض محمد الشناوي حارس مرمى النادي القاهري عرضًا من نادي النصر السعودي.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية أن الشناوي وصله عرضًا رسميًا من نادي النصر السعودي من أجل التعاقد معه خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه نصح حارس مرمى المنتخب المصري برفض عرض العالمي، والاستمرار داخل جدران النادي الأهلي.

مدرب حراس المرمى أكد أنه أقنع الشناوي بأن الأجواء داخل النادي الأهلي تُساعد على النجاح بشكل أفضل.

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وحول رحيله عن النادي الأهلي أكد أن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي رينيه فايلر هو سبب رحيله لرغبته في قدوم مدرب حراس مرمى أجنبي.