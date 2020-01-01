الاتحاد الآسيوي يرفض طلب السد ويُقلص أجانبه في دوري أبطال آسيا

مباراة كبرى أمام السد في افتتاح دور المجموعات

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب السد القطري قيد لاعبه المكسيكي الجديد مارك فابيان في قائمته القارية، مما يعني أنه سيكتفي باللعب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بثلاثة أجانب.

تأخر الفريق القطري في إتمام الإجراءات حرمه من التعاقد مع الإفواري جيرفينيو لاعب بارما الإيطالي، إذ كان النادي قد توصل لاتفاق معه ومع ناديه إلا أن تأخره في إرسال الأوراق المطلوبة تسبب في عدم اعتمادها ، ليتجه النادي للتعاقد مع فابيان الذي لم يكن مرتبطًا بأي نادٍ.

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وحاولت إدارة السد تسجيل اللاعب في قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا إلا أنها فشلت في هذا للتأخر في إجراءات تسجيله، ولذا سيعتمد النادي على الثلاثي الكوري الجنوبي نام تاي هي والإسباني جابرييل فرنانديز والجزائري بغداد بونجاح فقط في دور المجموعات من البطولة.

ومن المقرر أن تصل بعثة السد إلى السعودية مساء اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة النصر على استاد الملك فهد الدولي يوم الثلاثاء القادم، وتتكون البعثة من 20 لاعبًا.

ويغيب عن الفريق لاعبه الموقوف عبد الكريم حسن، بجانب المصاب سالم الهاجري، ومعهم فابيان لعدم قيده آسيويًا.

السد يعيش أفضل فتراته في الموسم بعد نجاحه في تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري القطري وكأس أمير قطر، إذ هزم السيلية في آخر جولات الدوري بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يُخرج الخريطيات من كأس أمير قطر بالفوز عليه 3-1.

ويحتل فريق المدرب تشافي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الدحيل في الصدارة.