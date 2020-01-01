لجنة الحكام تُوصي الاتحاد الآسيوي باعتماد تقنية الفيديو

هل سيتم تنفيذ التوصية؟

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن توصية من لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لإدارة المسابقات باعتماد استخدام تقنية الفيديو في المراحل النهائية من دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الصحيفة أوضحت عبر مصدر رسمي في لجنة الحكام أنه كان من المفترض تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، لكن إدارة المسابقات لم تعتمد تلك التوصية بسبب ضيق الوقت للتعاقد مع إحدى الشركات المشغلة للتقنية.

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وأوضحت لجنة الحكام في توصيتها الأخيرة أن الاتحاد الآسيوي يمتلك عددًا كافيًا من الحكام الآسيويين المعتمدين من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو الجهة المشرعة لقوانين اللعبة.

وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر اعتماد التوصية من إدارة المسابقات تمهيدًا لرفعها إلى المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، الذي يدخل ضمن اختصاصاته المصادقة على جميع القرارات الصادرة من اللجان الدائمة والهيئات القضائية العاملة تحت راية الاتحاد القاري.

يُشار لأن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020 سينطلق مساء غدٍ الإثنين، وستشهد الجولة الأولى عددًا من المباريات المنتظرة للفرق العربية، وأبرزها موقعة النصر السعودي والسد القطري، ومباراة الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي، ومواجهة الشارقة الإماراتي والتعاون السعودي.