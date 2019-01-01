23 سنة عجاف - هل يتمكن النصر من إنقاذ تاريخه خلال لقاء السد؟

العالمي أمام مهمة صعبة في لقاء الزعيم القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سعيًا وراء تخطي خطوة جديدة نحو اعتلاء عرش القارة الآسيوية، يجمع ربع نهائي دوري الأبطال بين النصر السعودي والسد القطري، مساء اليوم الإثنين.

ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يستضيف المباراة، في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة، ضمن مباريات الذهاب.

ربما المواجهات التاريخية بين الفريقين تصب في صالح الزعيم كما استعرضنا من قبل (طالع التفاصيل)، وعلى الجانب الآخر وبالنسخة الحالية السعوديون يتفوقون (طالع التفاصيل)، لكن العالمي موقفه التاريخي ضعيف للغاية أمام الخصوم القطرية..

ثماني مباريات جمعت النصر بالأندية القطرية على مدار مشاركاته بدوري أبطال آسيا، ولم يتمكن من الانتصار سوى مرة وحيدة منذ 23 عامًا ومن وقتها لم يكررها، في المقابل تعرض للهزيمة أربع مرات، وتعادل ثلاث آخرين.

الانتصار الوحيد للنادي العاصمي كان في أول مشاركة له بالبطولة بمسماها القديم "بطولة أندية آسيا أبطال الدوري" عام 1996، أمام العربي، وكان انتصارًا بشق الأنفس، ضمن ربع نهائي غرب، أقيم اللقاء بالرياض، وبنتيجة 2-1 فاز العالمي، سجل هدفيه أوهين كينيدي وفهد الهريفي في الدقيقتين 81 و90.

في العام التالي، وبالدور نفسه، لكن هذه المرة بالدوحة، التقى النصر بالريان، وكانت بداية الهزائم، حيث خسر بنتيجة 2-1، سجل له ماجد عبد الله في الدقيقة 72، وأحرز للفريق القطري زامل الكواري ومحمد العنزي في الدقيقتين 55 و62.

وبالنظام الجديد للبطولة تحت مسمى دوري أبطال آسيا عام 2011، واجه العالمي فريق السد بدور المجموعات، وخسر ذهابًا بقطر بهدف وحيد، سجله عبد القادر كيتا، وتعادل إيابًا 1-1، حسين عبد الغني سجل للعالمي في الدقيقة 74، بعد أن كان الزعيم متقدمًا بهدف مجدي صديق بالدقيقة 36.

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وفي دور المجموعات عام 2015، تجدد اللقاء، وهذه المرة أمام الدحيل، التعادل 1-1 حضر في الذهاب، لكن الهدفين كانا بأقدام لاعبي الدحيل، حيث تقدم محمد عباس بالخطأ في مرماه للعالمي وأدرك فلاديمير فايس التعادل للقطري بعدها.

وحقق الدحيل فوزًا كبيرًا في الإياب بنتيجة 3-1، سجلها يوسف المساكني ونام تي هي وسباستيان سوريا، وأحرز حسن الراهب هدف العالمي الوحيد.

كان آخر لقاء النصر بالقطريين في نسخة عام 2016 بدور المجموعات أمام الدحيل أيضًا، وتواصل عجزه، حيث تعادل ذهابًا بالرياض 1-1 بشق الأنفس بهدف إبراهيم غالب من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وخسر إيابًا 4-0.



