مفاجأة في عرض النصر .. نادي خارج الرياض يغري سلمان الفرج برفض فكرة الاعتزال!

بعد ارتباط اسمه بالنصر..

يبدو أن سلمان الفرج، قائد فريق الكرة السابق بنادي الهلال، لن يتخذ قرار الاعتزال، بعد تلقيه العديد من العروض التي تدفعه لخوض تجربة جديدة بعد 16 عامًا قضاها في قلعة الأزرق.

وكان سلمان الفرج قد وضع خيار الاعتزال النهائي، في حساباته؛ في ظل تواضع العروض المُقدمة إليه بعد رحيله عن الهلال، وذلك بعدما أفاد اللاعب في مقطع فيديو سابق، بأن قريب من توقيع عقده الجديد في الرياض، ليثير الشكوك حول الخيارات الأقرب للتعاقد معه بين النصر والشباب والرياض في دوري روشن السعودي.

وتشير صحيفة "الرياضية" إلى اقتراب نادي نيوم، الذي يشارك في دوري يلو للدرجة الأولى بالموسم المُقبل، من كسب خدمات سلمان الفرج، علمًا بأن اللاعب لم يدخل في مفاوضات مع نادي النصر، مستبعدًا فكرة تمثيل الأصفر بعد المسيرة الطويلة التي قضاها مع غريمه التاريخي.

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وبات نيوم، التابع لمنطقة تبوك، هو الأقرب لكسب خدمات الفرج، بعد دخوله في مفاوضات مع عدة أندية، من بينها الأهلي والشباب، عقب إعلان الهلال عن رحيل اللاعب في الأول من يوليو، بعد انتهاء منافسات الموسم الرياضي السابق.

وارتبط اسم سلمان الفرج، صاحب الـ23 بطولة مع الهلال، بإمكانية الانتقال إلى النصر، قبل أن يتم الكشف عن المفاجأة حول عدم انتهاء عقد الفرج مع النادي الأزرق، وتبقي عام في العقد دون توقيع مخالصة مالية، كما أفادت تقارير باشتراط الهلال عدم توقيع اللاعب لأي نادٍ تابع لصندوق الاستثمارات العامة (النصر، الأهلي، الاتحاد)، من أجل الموافقة على رحيله.

وشهد موسم سلمان الفرج، لقطات جدلية، في ظل وجود خلافات سابقة، مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بسبب رفض اللاعب المشاركة لدقائق قليلة، الأمر الذي تسبب في استبعاده من القائمة في بضع مباريات، فيما ذكر البرتغالي بأن اللاعب لن يكون ضمن حساباته في الموسم الجديد.