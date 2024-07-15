"هل تسرع بإعلان العودة للرياض؟" .. سلمان الفرج يفكر في الاعتزال بعد ورطة الهلال!

مفاجأة كبرى..

لا يزال مستقبل سلمان الفرج، قائد الهلال السابق، غامضًا بعد رحيله عن قلعة الأزرق بمسيرة استمرت 16 عامًا، ولكن يبدو أنها انتهت بمأزق.

وكان سلمان الفرج، الذي توج بـ23 بطولة مع الهلال، قد نشر مقطع فيديو، أعلن خلاله عن اقترابه من توقيع عقد جديد في الرياض، ليثير جدلًا جماهيريًا بين منافسة النصر والشباب على الصفقة، فيما تورط اللاعب في أزمة جديدة، تتمثل في تبقي سنة في عقده مع بطل دوري روشن السعودي، الأمر الذي يجعله غير قادر على الرحيل لأي نادٍ آخر مجانًا.

وذكر "الميدان الرياضي"، عبر صحيفة "اليوم"، أن سلمان الفرج وضع الاعتزال النهائي، كخيار آخر بسبب تواضع العروض المقدمة إليه، بعد رحيله عن الهلال وعدم الاعتماد عليه في كتيبة المدير الفني جورج جيسوس بالموسم المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وارتبط اسم سلمان الفرج، برغبة عدد من الأندية في التعاقد معه، خلال الموسم الجديد، بين نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، فضلًا عن الشباب، الذي ذكر الإعلامي عماد الصائغ بأن هناك عرضًا منه للفرج، إلا أن النادي قد لا يقدر على إتمام الصفقة، لعدم القدرة على شراء المدة المتبقية في عقده مع الهلال، فضلًا عن الأهلي والنصر.

يذكر أن سلمان الفرج، قد ألمح باتخاذ قرار الرحيل عن الهلال، خلال حفل تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، في ملعب المملكة أرينا، ليسدل الستار على مسيرة 16 عامًا مع الفريق الأول، خاصة بعدما أفادت تقارير بأن الفرج دخل في خلافات سابقة مع المدير الفني جورج جيسوس، بسبب قلة دقائق اللعب، قد دفعت المدرب البرتغالي لاستبعاده من القائمة في عدة مباريات.