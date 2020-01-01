أخبار النصر اليوم | مفاوضات نجم سونينج، وشرط العودة للتدريبات

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 22 يونيو 2020 ...

النصر يُفاوض نجم جيانجسو سونينج

أفادت تقارير صحفية برازيلية أن النصر السعودي بدأ مفاوضاته مع البرازيلي أليكس تيكسيرا للانضمام إليه الموسم القادم، خاصة أن عقده مع فريقه جيانجسو سوينينج ينتهي في يناير 2020.

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وكشف مصدر برازيلي أن الفريق السعودي عرض على الجناح الأيسر عقدًا لمدة عامين يتضمن حصوله على أربعة ملايين يورو سنويًا، ويسعى مسؤلوه للحصول على موافقة اللاعب الانتقال للدوري السعودي قبل التوجه لبدء المحادثات مع ناديه حول شراء المدة المتبقية من عقده.

النصر يُحدد شرطًا واضحًا لعودة التدريبات الجماعية

حددت إدارة نادي النصر السعودي شرطًا واضحًا قبل العودة للتدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي، وهو التأكد من خلو جميع اللاعبين والعاملين في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق من فيروس كورونا.

عوض خميس: تلقيت عروضًا من 4 أندية والأفضلية للنصر

أصبح عوض خميس، قريبًا من الرحيل عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اقتراب نهاية عقده الاحترافي مع العالمي، حيث تلقى العديد من العروض، للحصول على توقيعه. التفاصيل هنا

المتحدث باسم النصر يرد على إشاعات المولد والقرني

رد سعود الصرامي على الإشاعات التي تحدثت أمس عن انتقال فهد المولد وفواز القرني من الاتحاد إلى النصر بالتأكيد على نفي تلك الأخبار واتهام مروجها بالبحث عن مصالح شخصية والسعي لإفساد العلاقة بين الناديين.

•الله يوفق الكابتن #فهد_المولد

و زميله الحارس #فواز_القرني

مع #الاتحاد

و حسبنا الله على كل من تعمد الكذب و التدليس لتنفيذ أجندات شخصية لبث و زراعة خلاف بين #العالمي_النصر و #المونديالي_الاتحاد

و شكراً لجمهور الشمس و مدرج الذهب و لرجال الناديين لتجاهل من هذه الأكاذيب المكشوفة pic.twitter.com/iNQQXVOh8V — سعود الصرامي (@L9arami) June 21, 2020

النصر يحسم ملف التجديد ويستقبل نجومه الأجانب الأربعاء

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت نجحت في حسم ملف تجديد عقود المدرب روي فيتوريا والثلاثي بيتروس ومايكون بيريرا وبراد جونز، فيما أتمت رسميًا تمديد عقد عوض خميس حتى نهاية الموسم.