أخبار النصر اليوم | جلطة سراي يُحدد مطالبه للتخلي عن فيجولي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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مهاجم النصر في التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2016

حجز المغربي عبد الرزاق حمدالله مكانًا له في التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا عام 2016، وقد كان وقتها يلعب مع الجيش القطري.

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وقد كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولته عام 2016 بناءً على تصويت الجماهير، وتواجد كذلك مهاجم الاتحاد الحالي والجيش السابق رومارينيو.

جلطة سراي يطلب 10 ملايين يورو للتخلي عن لاعبه للنصر

أفادت موقع فوتبول أرينا التركي أن المفاوضات بين النصر السعودي وجلطة سراي حول سفيان فيجولي بدأت بالفعل، وقد طلب النادي التركي الحصول على 10 ملايين يورو للتخلي عن لاعبه المرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2022.

وأضاف الموقع أن إدارة العالمي طلبت مهلة للرد على مطالب جلطة سراي، خاصة أنها تجدها كبيرة جدًا خاصة في ظل وصول اللاعب الجزائري لعامه الـ30.

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