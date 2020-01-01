28 لاعبًا في النصر ينتظرون حسم مصيرهم من فيتوريا

الإدارة النصراوية تخطط للموسم القادم

تسلم روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي تقريرًا من إدارة ناديه حول اللاعبين المعارين والشباب لحسم مستقبلهم ووضعهم في الفريق الموسم القادم.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الإدارة النصراوية طالبت المدرب البرتغالي بحسم مصير تلك المجموعة من اللاعبين والبالغ عددها 28 لاعبًا، بواقع 15 معارًا و13 لاعبًا من قطاع الشباب بالنادي.

ووضعت الإدارة بقيادة صفوان السويكت خيارين أمام فيتوريا للتصرف مع الأسماء التي لا يرغب بتواجدها في الفريق الموسم القادم، وهما الإعارة أو المخالصة النهائية.

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ويمتلك بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 15 لاعبًا معارًا لأندية الدوري السعودي بدرجتيه، أبرزهم عبد الله العويشير حارس مرمى الشباب وصالح آل عباس مهاجم أبها، فيما تبرز أسماء نايف الماس وفراس البريكان ونواف العقيدي من فئة اللاعبين الشباب المنخطرين مع الفريق الأول منذ موسم واحد على الأقل.