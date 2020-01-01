أخبار النصر اليوم | حمدالله: أريد البقاء مع العالمي 6-7 سنوات

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 11 إبريل

تصدرت تصريحات عبد الرزاق حمدالله أخبار النصر اليوم السبت، مع الحديث كذلك عن موقف اللاعبين الأجانب من البقاء أو الرحيل عن السعودية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 11 إبريل 2020 ...

حمدالله: الهلال ليس ليفربول، تتويجه بلقب الدوري السعودي ظلم للنصر

وصف عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر منح الهلال لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دون إكمال الموسم بالظلم، نظرًا لأن فارق النقاط بين الفريقين ليس كبيرًا ويُمكن لفريقه تجاوزه في نهاية البطولة كما حدث في الموسم الماضي. التفاصيل هنا

ريال مدريد أم برشلونة؟ السومة وحمدالله يكشفان ناديهما المفضل

كشف كلًا من عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر وعمر السومة هداف الأهلي السعودي عن ناديهما الأوروبي المفضل، وقد انحسرت خياراتهما ضمن العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة. التفاصيل هنا

حمد الله أم جوميس؟ عمر السومة يختار الأفضل

كشف السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، عن رأيه في الأفضل بين المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، وبافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال. التفاصيل هنا

عبدالرزاق حمد الله يستعد لمغادرة الرياض وكشف موقف باقي المحترفين

قرر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، مغادرة الرياض والسفر إلى المغرب، عبر طائرة خاصة، بعد موافقة الإدارة على سفره خلال الفترة الحالية. التفاصيل هنا

محترف النصر ضمن أفضل المغاربة في تاريخ الدوري الإسباني

نشر موقع "سوبر سبورت" تقريرًا خاصًا عن أبرز اللاعبين المغاربة الذين مروا على منافسات الدوري الإسباني، والتي شهدت تواجد لاعب نادي النصر الحالي نور الدين أمرابط. التفاصيل هنا