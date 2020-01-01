عبدالرزاق حمد الله يستعد لمغادرة الرياض وكشف موقف باقي المحترفين

كان اللاعب المغربي نور الدين أمرابط قد غادر عبر طائرة خاصة

قررت اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، مغادرة الرياض والسفر إلى المغرب، عبر طائرة خاصة، بعد موافقة الإدارة على سفره خلال الفترة الحالية.

وكان اللاعب المغربي نور الدين أمرابط قد غادر عبر طائرة خاصة إلى هولندا من أجل البقاء رفقة عائلته خلال الفترة الحالية.

في الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن بقية محترفي النصر؛ الخماسي الأسترالي براد جونز والبرازيليين مايكون وبيتروس وجوليانو والنيجيري أحمد موسى، بالإضافة إلى البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، يفضلون البقاء في الرياض، حتى انتهاء أزمة "كورونا".

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ويأتي كل هذا الأمر عقب قرار وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي خوفًا من تفشي فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة الجميع.

وبحسب التقارير فأن قرار بقاء الحارس الأسترالي براد جونز بالرياض جاء بعدما خضع منتصف الأسبوع الماضي لعملية جراحية لتثبيت كسر سابق في أحد الأصابع، وسوف يجري جونز صباح غد الأحد فحوصات طبية لمعرفة مدى تعافي الكسر، وتحديد المدة الزمنية لمعاودة النشاط الرياضي بشكل طبيعي.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة استمرار أداء التدريبات اللياقية والبدنية وفق ما هو موضوع لهما، حتى لا يتأثر اللاعبين سلبًا بهذا التوقف.