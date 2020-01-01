رسميًا | النصر يُعلن رحيل أحمد موسى
أعلن النصرالسعودي رسميًا رحيل مهاجمه النيجيري أحمد موسى، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.
العالمي كان قد ضم موسى صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 16.5 مليون يورو ليجعل منه أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي، لكنه لم يكن على قدر الطموحات والآمال.
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صاحب الـ28 عامًا لعب 50 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لم يُسجل خلالها سوى 9 أهداف وصنع 14 هدفًا.
وأوضحت مصادر صحفية أن النصر وفي اللحظات الأخيرة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية حذف اسم أحمد موسى من قائمته المحلية وأعاد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس.
ولم يكشف النادي عن كيفية رحيل اللاعب، سواء بمنحه قيمة العقد كاملة أو فسخ العقد بالتراضي، بل اكتفى بنشر مقطع فيديو وتوجيه الشكر له.
شكراً لكل ما قدمته مع ناديك النصر 💛@Ahmedmusa718 #شكرا_احمد_موسى pic.twitter.com/xwkBqN2x9x— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 25, 2020
وقد أكد عضو الشرف الذهبي في النصر "عبد العزيز بغلف" أن "الداعم الكبير" للنادي تكفل بقيمة إنهاء عقد أحمد موسى، مع مساهمة من جانبه.
الشكر لداعمنا الكبير .. وبمساهمة من محبكم 🌹💛💙🌹— عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) October 25, 2020
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن بغلف يقصد بحديثه الأمير خالد بن فهد أحد عشاق وداعمي نادي النصر.