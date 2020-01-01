رسميًا | مهاجم الرائد يُعزز هجوم النصر

صفقة تبادلية مع الرائد

أعلن النصرالسعودي تعاقده رسميًا مع رائد الغامدي مهاجم الرائد بالإعارة لموسم واحد.

وأوضح وصيف الدوري السعودي أن اللاعب وقع عقود انضمامه للفريق معارًا حتى نهاية الموسم الجاري في حضور عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم والرئيس التنفيذي ناصر الجميد.

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ولم يُعلن النصر عن تفاصيل الصفقة، لكن جميع المصادر الإعلامية أكدت أنها تبادلية مع الرائد، إذ تبادل الفريقان مهاجميهما "عبد الفتاح آدم ورائد الغامدي" بالإعارة حتى نهاية الموسم.

وقد أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن النصر وضع بندًا في عقد استعارة الغامدي يُتيح له شراءه نهائيًا مقابل 6 ملايين ريال سعودي بنهاية الموسم، لكن لم يؤكد هذا الأمر من أي من الناديين.

وكان التعاون قد أعلن في وقت سابق اليوم تعاقده مع عبد الفتاح آدم بالإعارة حتى نهاية الموسم من النصر.