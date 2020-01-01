فيتوريا يطلب استعادة لاعب النصر من ضمك

اللاعب لفت الأنظار والمدرب البرتغالي يود استعادته

كشفت تقارير صحفية عن طلب روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي من إدارة ناديه استعادة لاعب الوسط سامي النجعي من ضمك خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ذلك لحاجته له في منافسته على ألقاب الموسم خاصة صراعه مع الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

النجعي كان قد انضم لصفوف ضمك خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي بالإعارة حتى نهاية الموسم من النصر، لكن الأداء الكبير للاعب الشاب مع ناديه في الدوري السعودي ومع المنتخب الأولمبي السعودي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا أقنع المدرب البرتغالي بطلب استعادته والاعتماد عليه.

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ويرى فيتوريا أن النجعي قائد الأخضر الأولمبي يستطيع أن يُقدم إضافة كبيرة للنصر، خاصة بقدرته على اللعب في كافة مراكز خط الوسط تقريبًا، سواء محور الارتكاز أو لاعب الوسط الطرفي أو حتى صانع الألعاب.

صاحب الـ22 عامًا خريج قطاع الشباب في النصر وقد صُعد للفريق الأول عام 2015 وظهر مع الفريق في 22 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف وحيد، وقد أعير للقادسية في سوق الانتقالات الشتوي يناير 2019 قبل أن يعود للرياض ومن ثم يُعار مجددًا بداية الموسم الجاري لضمك.

يُشار لأن النجعي المتواجد حاليًا مع الأخضر الأولمبي في تايلاند وقد حققوا الحلم السعودي بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهلهم للمباراة النهائية لكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا لعب مع ضمك هذا الموسم 7 مباريات في الدوري السعودي ومباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين سجل خلالها هدفه الوحيد في الموسم.

يُذكر أن النصر صاحب الـ30 نقطة في جدول الترتيب فقد هذا الأسبوع صدارة الدوري السعودي وابتعد للمركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال، ذلك بعد تعادل منافسه على الفيصلي في مباراة مؤجلة وتقدمه للنقطة الـ31.

ومن المتوقع أن تحسم الجولة القادمة والأخيرة من الدور الأول لقب "بطل الشتاء" بين الفريقين، إذ يلعب الهلال أمام الشباب في الرياض فيما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق في الدمام.