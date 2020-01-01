عبد المجيد السواط يرفض شروط النصر للتعاقد معه

اللاعب حسم أمره بالرحيل عن التعاون

حسم عبد المجيد السواط نجم وسط التعاون أمره وقرر الرحيل عن فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي أو بحد أقصى عند نهاية عقده في الصيف القادم، لكن يبقى الحسم منتظرًا في وجهة اللاعب الجديدة.

وتغيب صاحب الـ24 عامًا عن تدريبات فريقه خلال الأيام الماضية لدخوله في مفاوضات مع عدة أندية أخرى، وقد كشفت مصادر مسؤولة من التعاون عن نية النادي عقابه بغرامة مالية كما تنص لوائح الفريق الداخلية.

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وشددت تلك المصادر على أن إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم لن تتنازل أبدًا عن فترة الستة أشهر الأخيرة في عقد السواط سوى وفق شروطها الخاصة، والتي تتضمن الحصول على مقابل مالي بجانب لاعبين في الوسط والدفاع وفق رؤية المدير الفني الجديد فيتور كامبيلوس.

وكان وكيل اللاعب قد قال في تصريحات أخيرة أن هناك 3 عروضًا رسمية على طاولة اللاعب، أحدها من الرياض والاثنين الآخرين من المنطقة الغربية، وتُرجح المصادر تنافس النصر و الاتحاد و الأهلي على خدماته دون استبعاد تحرك الهلال لضمه خاصة أنه خريج قطاع الشباب بالنادي.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت التفاصيل الخاصة بالعرض النصراوي لضم السواط، وتضمن حصوله على 10 ملايين ريال مقابل التوقيع على عقد يمتد لـ4 سنوات قادمة، بواقع 2.5 مليون ريال سنويًا.

وأوضحت الصحيفة أن النادي وضع شروطًا انضباطية خاصة في العقد لضمان حصول السواط على المبلغ كاملًا، وهو الأمر الذي رفضه لاعب التعاون تمامًا وطلب الحصول على مقدم عقد عام كامل بواقع 2.5 مليون ريال.

وأبلغ عبدالله الزهراني وكيل اللاعب إدارة النصر بأن موكله سيُفاضل في الساعات القادمة بين عرض النادي والعروض الأخرى لاتخاذ قراره النهائي.