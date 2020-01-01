النصر يجد في مارسيليا "الحل" لمشاكل عبد الفتاح آدم الصحية

النصر لم يستفد من مهاجمه أبدًا هذا الموسم

يُعاني النصر هذا الموسم من "صداع" إصابات عبد الفتاح آدم التي أبعدته عن جُل مباريات الموسم مع فريقه بعد انضمامه إليه قادمًا من التعاون خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي بالنادي العاصمي قرر وبالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا إرسال المهاجم السعودي إلى مدينة مارسيليا الفرنسية للالتحاق بأحد المراكز الطبية الخاصة بإعادة التأهيل هناك، ذلك بهدف التخلص نهائيًا من مشكلة الإصابات العضلية التي تُلاحق اللاعب.

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ولم يلعب آدم مع النصر هذا الموسم سوى 3 مباريات منهم واحدة فقط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم هدف واحد وصنع هدفين، ويُعد ذلك خسارة كبيرة للفريق ومدربه البرتغالي الذي كان يُعول كثيرًا على لاعب التعاون السابق ليكون البديل الأول للهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله بجانب استغلال قدراته اللعب على أطراف الملعب.

من جانب آخر، أوضحت الرياضية عبر مصادها الخاصة أن الفحص الطبي الذي خضع له مدافع النصر عمر هوساوي أظهر وجود تمزق في عضلة الساق، مكان الإصابة السابقة التي كان قد تعرض لها خلال تدريبات متصدر الدوري السعودي استعدادًا لمواجهة التعاون في كأس السوبر.

هوساوي كان قد تعرض لإصابة عضلية في الساق خلال مباراة النصر الأخيرة في الدوري السعودي أمام الاتفاق وقد غادر الملعب عند الدقيقة الـ27، وأجرى أمس عدة فحوصات طبية أظهرت تعرضه لتمزق عضلي من المتوقع أن يُبعده عن اللعب لعدة أسابيع.