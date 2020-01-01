الأهلي يُعلن أجانبه في دوري أبطال آسيا، وجروس يُحدد بديل السومة

مهاجم الأهلي خارج اللقاء للإصابة

حدد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي السعودي اللاعب البديل الذي سيعتمد عليه خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا تعويضًا لغياب المهاجم عمر السومة للإصابة.

المهاجم السوري تعرض لإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة الرائد الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وأعلن ناديه غيابه إثر تلك الإصابة لأسبوعين قادمين.

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وسيُفوت السومة مباراة ملحق دوري أبطال آسيا المؤهلة لدور المجموعات والتي ستُقام مساء الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وكذلك مباراتي الأهلي ضد العدالة والاتفاق في الجولتين الـ16 والـ17 من الدوري السعودي.

وسيعود اللاعب الذي بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2014 للعب مع الفريق خلال مواجهة الوحدة في الجولة الـ18 من الدوري.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن جروس اختار سلمان المؤشر ليكون بديل السومة في مباراة استقلال دوشنبه من طاجكستان، وقد بدأ يُجهزه بشكل خاص في تدريبات الفريق.