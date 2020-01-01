أخبار النصر اليوم | غموض موقف جوليانو، وتصريحات مهمة من مايكون وفيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 ...

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مايكون: جئنا إلى الدوحة بهدف الفوز، أغلقنا صفحة الدوري تمامًا

أكد البرازيلي مايكون بيريرا مدافع النصر أن هدفهم هو الفوز بدوري أبطال آسيا، ولذا سيبذلون أقصى جهدهم لضمان تحقيق ذلك.

مضيفًا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سباهان أصفهان المقررة مساء غدٍ الثلاثاء "ندرك مدى صعوبة مباراة الغد لكننا استعدينا لها جيدًا، نلعب في بطولة مختلفة ذات مستوًى عالٍ ولذا نحتاج لأن نكون في قمة تركيزنا، جئنا إلى قطر بهدف الفوز وسنبذل قصارى جهدنا للفوز غدًا على سباهان".

أضاف "أغلقنا صفحة الماضي وخسارة الدوري، الخسارة واردة وقد أظهرنا بالفعل أننا فريق جيد، نحن الآن في تحدٍ جديد وبطولة مختلفة وهي إحدى أكبر البطولات في العالم. علينا الاستفادة مما حدث في الماضي، لكنه لن يعود أبدًا".

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