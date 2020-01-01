النصر يعرض 15 مليون يورو لضم نجم فلامنجو والنادي البرازيلي يرد

تقارير صحفية أرجنتينية تكشف عن عرض النصر الضخم لضم لاعب فلامنجو البرازيلي جيورجيان دي أراسكايتا.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن رغبة نادي النصر في الحصول على خدمات اللاعب الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا لاعب فريق فلامنجو البرازيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "تي واي سي"، والتي أكدت أن النادي السعودي قد قدم عرضه من أجل الحصول على خدمات اللاعب بالفعل.

وأوضحت الشبكة أن قيمة العرض المالية جاءت بحوالي 15 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يرفضه الفريق البرازيلي في الوقت الحالي.

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وأكدت أن الرد الرسمي من قبل الفريق البرازيلي سيأتي مساء الغد الثلاثاء في خطاب رسمي سيبعث به فلامنجو لنظيره النصر.

ومن المتوقع أن يطلب فلامنجو مبلغًا ماليًا أكبر من نظيره السعودي، حيث يقيم بأكثر من تلك القيمة التي اشتراه بها من صفوف كروزيرو البرازيلي قبل شهور.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف فلامنجو في يناير من العام الماضي، مقابل 15 مليون يورو، وهو نفس العرض الذي قدمه النصر بعد عام ونصف له في صفوف فريقه الجديد.

جدير بالذكر أن اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الهجومي وعلى الأطراف كان قد سجل خمسة أهداف وصنع أربعة في 19 مباراة بكل البطولات مع فلامنجو هذا الموسم.