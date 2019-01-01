إدارة النصر أكملت ملف استيفاء شروط الرخصة الآسيوية

من المنتظر أن تظهر النتائج في أكتوبر القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكملت إدارة نادي النصر بالأمس، ملف استيفاء شروط الرخصة الآسيوية، وتم رفعه عبر النظام الإلكتروني إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموافقة عليه، أو رفضه طبقًا للرد المنتظر وصوله منتصف أكتوبر القادم.

وقدمت إدارة العالمي إقرارًا موقعًا من اللاعبين المحلين والأجانب، بالإضافة إلى فيتوريا مدرب الفريق، يقضي بموافقتهم على جدولة مكافآت بطولة الدوري.

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وكانت جدولة مكافآت بطولة الدوري، مع مقدمات عقود عدد من اللاعبين السعوديين، عائقاً أمام استكمال ملف الرخصة الآسيوية.

وأعلنت رابطة المحترفين للدوري السعودي بالأمس، نهاية فترة تقديم مستندات المعاير المالي للرخصة الآسيوية، والتي سيكون الرد عليها في أكتوبر القادم.

وأشارت اللجنة إلى أن 16 نادياً في الدوري تقدموا للحصول على الرخصة، وشددت اللجنة على أن هذه الطلبات ستخضع للمراجعة والتدقيق ومن بعدها يتم إصدار القرارات النهائية.