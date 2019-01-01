رسميًا - النصر يعيد الشملان من الشباب لينقله إلى الوحدة

صاحب الـ21 عامًا حائر بين الشباب والوحدة!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي السعودي بشكل رسمي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بالمملكة، الاتفاق مع نادي الشباب على إلغاء إعارة راكان الشملان إلى الليوث.

صاحب الـ21 عامًا كان قد أُعير للشباب خلال يوليو الماضي، وكان من المفترض أن تمتد إعارته حتى صيف عام 2020، قبل أن يتراجع مسؤولو العالمي.

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وأوضح النصر في بيان رسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الشملان سوف تتم إعارته إلى نادي الوحدة السعودي، عقب الاتفاق مع الشباب على التنازل عنه.

ولم يفصح بيان النصر عن أسباب التراجع عن استكمال إعارة المهاجم الشاب إلى الليوث، مكتفيًا بالإعلان عن وجهته المقبلة فقط.

وافقت إدارة نادي #النصر على طلب إعارة اللاعب راكان الشملان إلى نادي الوحدة وذلك بعد أن اتفقت إدارة النادي مع نادي الشباب على التنازل عن اللاعب ..

متمنين له التوفيق بإذن الله . — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 31, 2019

وشارك الشملان الموسم الماضي مع العالمي في أربع مباريات فقط بواقع 163 دقيقة، صنع خلالها هدف وحيد.