الانتقالات

رسميًا - النصر يعيد الشملان من الشباب لينقله إلى الوحدة

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"راكان الشملان" لاعب النصر
صاحب الـ21 عامًا حائر بين الشباب والوحدة!
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي السعودي بشكل رسمي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بالمملكة، الاتفاق مع نادي الشباب على إلغاء إعارة راكان الشملان إلى الليوث.

صاحب الـ21 عامًا كان قد أُعير للشباب خلال يوليو الماضي، وكان من المفترض أن تمتد إعارته حتى صيف عام 2020، قبل أن يتراجع مسؤولو العالمي.

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وأوضح النصر في بيان رسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الشملان سوف تتم إعارته إلى نادي الوحدة السعودي، عقب الاتفاق مع الشباب على التنازل عنه.

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ولم يفصح بيان النصر عن أسباب التراجع عن استكمال إعارة المهاجم الشاب إلى الليوث، مكتفيًا بالإعلان عن وجهته المقبلة فقط.

وشارك الشملان الموسم الماضي مع العالمي في أربع مباريات فقط بواقع 163 دقيقة، صنع خلالها هدف وحيد.

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