مهاجم النصر يُعلن موعد اعتزاله كرة القدم

اللاعب يُريد الابتعاد تمامًا عن كرة القدم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أحمد موسى مهاجم النصر السعودي أنه سيعتزل كرة القدم نهائيًا بعد مونديال 2022 في قطر، موضحًا أنه يستهدف الفوز باللقب العالمي.

ويُشارك موسى حاليًا مع منتخب بلاده نيجيريا في كأس أمم أفريقيا، وقد نجح في التأهل مع فريقه لدور الـ16 بانتصاره في مباراتين وخسارة الثالثة أمام مدغشقر.

وأبدى موسى رغبته في الفوز بالبطولة ليكون أول لاعب نيجيري يفوز بها مرتين، بعدما كان قد حقق اللقب بالفعل عام 2013.

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وأضاف حول مستقبله لصحيفة الجاريان النيجيرية "كأس العالم في قطر هو هدفي، أريد أن أختتم مسيرتي الكروية بالفوز بهذا اللقب كلاعب كبير".

"كأس العالم المقبلة هي الفرصة الأخيرة لتحقيق هذا الحلم، لأنني بعدها سأعتزل كرة القدم وإلى الأبد، سأترك مجال الكرة وأقضي وقتي مع عائلتي بعد 2022".

وأوضح صاحب الـ26 عامًا أنه لن يعمل أبدًا في مجال التدريب أو كوكيل لاعبين بعد اعتزاله، بل سيرحل عن مجال كرة القدم بالكامل ويقضي وقته مع عائلته.

وأخيرًا أبدى اللاعب احترامه الكامل لزميله جون أوبي ميكيل، مؤكدًا أن سحب شارة القيادة منه ومنحها للاعب تشيلسي السابق لم يغير شيئًا في علاقتهما القوية والممتدة منذ زمن طويل.