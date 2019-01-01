خاص | نور الدين أمرابط: المواجهات القادمة صعبة، وشكرًا لجمهور النصر

نجم المغرب يشكر جماهير فريقه السعودي على الدعم المعتاد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر | حوار | ماجد جزر

قال نور الدين أمرابط نجم منتخب المغرب أن دعم جماهير فريقه النصر السعودي له معتاد، نظرًا للعلاقة الرائعة التي تجمعه معهم.

ونجح منتخب أسود الأطلس في التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاثة ضمن دور المجموعات، وآخرها اليوم على جنوب أفريقيا بهدف مبارك بوصوفة.

خاص | مروان دا كوستا يشكر جماهير الاتحاد ويشكو حرارة الطقس

وتحدث أمرابط وهو أحد نجوم الفريق في البطولة لجول قائلًا "الحمد لله على الصعود للدور القادم، المواجهات القادمة ستكون صعبة، وسنواصل اللعب بأداء رجولي".

أضاف "شكرًا لجماهير المغرب على دعمها لنا، وشكرًا لزملائي اللاعبين على جهدهم الكبير خلال المباريات".

وأخيرًا قال صاحب الـ32 عامًا حول دعم جماهير النصر له على السوشيال ميديا "ذلك شيء معتاد من جماهير النصر، تربطني بهم علاقة قوية، وشكرًا لهم".

يُذكر أن المغرب ستواجه في دور الـ16 ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.