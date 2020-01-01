النصر يسأل عن موقف براد جونز من مباراة السوبر السعودي أمام التعاون

مباراة السبت القادم في جدة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر أرسلت للاتحاد السعودي لكرة القدم للاستفسار عن موقف حارس مرمى الفريق "براد جونز" من لعب مباراة السوبر السعودي أمام التعاون يوم السبت القادم في جدة.

وكان حارس المرمى الأسترالي قد طُرد بالبطاقة الحمراء خلال مباراة النصر والفيحاء في الجولة الـ13 من الدوري السعودي، والتي انتهت بانتصار حامل اللقب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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وقد توجه النصر بالسؤال للاتحاد السعودي لكرة القدم حول سريان إيقاف اللاعب في مباراة السوبر أمام التعاون أم أنه سيكون فقط خلال الدوري السعودي مما يعني غيابه عن مواجهة الاتحاد في التاسع من يناير الجاري.

وأفادت الصحيفة السعودية أن الإدارة الصفراء تلقت معلومات شفهية أن إيقاف جونز سيكون خلال مواجهة الفريق الغربي في الجولة الـ14 من الدوري وسيُسمح له بمواجهة التعاون في السوبر.

وحُددت الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وسيُديرها الحكم المجري فيكتور كاساي.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.