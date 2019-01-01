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دوري الخليج العربي

النصر الإماراتي يكشف عن مفاجأة للجماهير قبل مواجهة الشارقة

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النصر يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يتربع الشارقة في الصدارة برصيد 34 نقطة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النصر الإماراتي عن مفاجأة لجماهير ناديه وذلك قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام الشارقة غداً في الجولة الـ15 من منافسات دوري الخليج العربي.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر : " احضر واربح احجز مقعدك على استاد آل مكتوم في مباراة النصر والشارقة لتحظى بفرصةٍ للفوز بسيارة بالإضافة إلى العديد من الجوائز العينية القيّمة التي سوف يتم السحب عليها بين شوطيّ المباراة".

ويعود نادي النصر لخوض المباريات على ملعبه "آل مكتوم" في دبي، بعد نهاية عملية التجديد وكذلك نهاية مباريات كأس آسيا 2019.

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المدير الفني للفريق الإسباني اكد على أهمية هذه المباراة وقال : "بالتأكيد نسعى لتحقيق الفوز، خاصة وأنها ستكون أول مباراة على ملعبنا الجديد استاد آل مكتوم".

يُذكر أن نادي النصر يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يتربع الشارقة في الصدارة برصيد 34 نقطة.

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