الشباب يكشف عن تفاصيل إصابة الروماني بوديسكو

تواجد الروماني في التشكيل الأساسي لمواجهة فريقه الماضية، والتي خسرها أمام الفتح بهدف دون رد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الحساب الرسمي للراعي الطبي لنادي الشباب السعودي عن نتيجة فحص اللاعب الروماني كوستانتين بوديسكو عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وأعلن الشريك الطبي للنادي العاصمي، عن إصابة اللاعب بتمزق في عضلة السمانة الخلفية، وتمزق في الرباط الخارجي للركبة، وثالث في وتر صابونة الركبة.

ولم تكشف التقارير عن فترة غياب اللاعب الروماني عن صفوف الفريق الشبابي، ومن المنتظر أن يتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

وتواجد الروماني في التشكيل الأساسي لمواجهة فريقه الماضية، والتي خسرها أمام الفتح بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب الاتحاد يُطيح بالثنائي المغربي من القائمة الآسيوية

الفريق الشبابي تنتظره مواجهة قوية أمام نادي الوحدة يوم الجمعة المقبل، حيث يتصارع كلاهما على مقعد المربع الذهبي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🚑 نادي @AlShababSaudiFC يعلن عن إصابة لاعبه الروماني 🇷🇴 بوديسكو بالتالي 🔽



⭕️ تمزق في عضلة السمّانة الخلفية

⭕️ تمزق في الرباط الخارجي للركبة

⭕️ تمزق في وتر صابونة الركبة



تمنياتنا بالشفاء لـ اللاعب وبالسلامة لكل لاعبينا 🙏 pic.twitter.com/epQKsTcWR2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

يُذكر أن بوديسكو قد لعب مع الشباب خلال الموسم الحالي 13 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، واستطاع صناعة 4.