سجل كارثي .. ماذا فعل النصر في غياب أمرابط عن اللعب؟

مباراة منتظرة في الدوري السعودي مساء الخميس بين النصر والأهلي

تعرضت استعدادات النصر لمواجهة الأهلي في قمة الجولة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لضربة قوية تمثلت بغياب نجم الفريق نور الدين أمرابط للإصابة.

النصر يدخل اللقاء بهدف الفوز فقط، حتى يُواصل مطاردة الهلال في الصدارة والذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط، إذ يمتلك العالمي 41 نقطة مقابل 44 للزعيم، فيما يتواجد الأهلي ثالثًا بـ33 نقطة.

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المباراة أمام الأهلي ستكون الأولى التي يغيب عنها أمرابط مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ خاض 19 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 5 وهو أكثر لاعبي البطولة صناعة للفرص، وهو ما يؤكد القيمة الكبيرة له في منظومة روي فيتوريا الهجومية.

النصر ضم أمرابط قبل انطلاق الموسم الماضي، وقد لعب دورًا مؤثرًا في تتويجه بلقب الدوري السعودي، إذ لعب 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10، والأهم أنه خلق ثنائيًا مرعبًا مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

النصر سيختبر خلال اللقاء القادم حقيقة اللعب دون جناحه المميز لأول مرة هذا الموسم، لكنه مر بتلك التجربة في 4 مباريات من الموسم الماضي، والنتيجة لم تكن جيدًا أبدًا.

غاب أمرابط عن 4 مباريات من الموسم الماضي في الدوري السعودي مع النصر، لم يُحقق الفريق الفوز سوى في نصفهم وخسر النصف الآخر، أي أن نسبة تحقيقه للنقاط كانت 50% فيما كانت 71% في وجود اللاعب المغربي.

المباريات الأربعة التي غاب عنها أمرابط كانت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وقد خسر النصر أمام الوحدة 2-1 والاتحاد 3-2 وفاز على الفيحاء 1-0 والفتح 5-0.