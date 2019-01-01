النصر يُخاطب مراكز طبية متخصصة لحسم حالة عبدالفتاح آدم

تستهدف هذه الخطوة كشف سبب معاناة اللاعب من الإصابة المتكرر

ماجد جزر

بدأ مسؤولي نادي النصر السعودي التحرك في أكثر من اتجاه من أجل الاستقرار على حقيقة وحجم الإصابة التي يُعاني منها اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم الفريق.

وبحسب تقارير مقربة من العالمي، فأن إدارة النصر قررت مخاطبة مركزين طبيين متخصصين في الإصابات الرياضية في لشبونة، العاصمة البرتغالية، ودبي الإماراتية.

وتستهدف هذه الخطوة كشف سبب معاناة اللاعب من الإصابة المتكررة منذ وصوله إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأرسل مسؤولي النصر أشعة الرنين المغناطيسي للتأكد من استجابة اللاعب للعلاج في الفترة الماضية، ومدى حاجته إلى العلاج خارج السعودية، إذا ما استدعت حالته ذلك.

روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لنادي النصر كان قد عبر عن غضبه بسبب عدم جاهزية اللاعب للمشاركة في مباريات الفريق لتجديد الإصابة.

بشرى سارة لفيتوريا قبل كلاسيكو الهلال

يُذكر أن عبدالفتاح آدم قد وقع للنصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نادي التعاون السعودي بعد الظهور بمستوى فني مميز.