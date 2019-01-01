بشرى سارة لفيتوريا قبل كلاسيكو الهلال

العالمي أمامه مباراة أمام الرائد ثم يلاقي الزعيم

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

واصل النصر السعودي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته، استعدادًا للعودة لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمواجهة الرائد.

العالمي يلاقي الرائد في 19 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة السابعة.

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وشهد المران بداية النيجيري أحمد موسى؛ لاعب الفريق، برنامجه اللياقي والتأهيلي، بالجري حول الملعب، ليبدأ أولى خطواته نحو الجاهزية لخوض لقاء الكلاسيكو أمام الهلال.

الكلاسيكو من المنتظر أن يقام في 27 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المحلي.

النيجيري يغيب عن المشاركة في المباريات منذ شهر ونصف تقريبًا، حيث تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، بينما يتصدر الهلال الترتيب بـ16 نقطة من ست مباريات.