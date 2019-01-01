اتجاه للإبقاء على أحمد موسى في النصر

المدير الفني البرتغالي واثق من نجاح أحمد موسى

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحيفة أن هناك اتفاق بين المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا وعبد الرحمن الحلافي العضو الذهبي بالنادي على مصير اللاعبين الأجانب في الفريق خلال الفترة الحالية.

التقارير أكدت إنه تم الاتفاق على استمرار محترفو الفريق الأجانب دون تغيير أي اسم، حيث سترفض العروض المقدمة للنيجيري أحمد موسى.

وأضافت التقارير أن المدير الفني البرتغالي واثق من نجاح أحمد موسى، والاعتماد عليه بشكل قوي الموسم الجديد.

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يذكر أن فيتوريا انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال.

في إطار أخر، ينتظر فيتوريا عودة المغربي نور الدين أمرابط، الذي أعلن أنه سيلتحق يوم الأحد المقبل بتدريبات الفريق حيث ينتظر أن يخضع اللاعب لعدد من الفحوصات اللياقية والبدنية وذلك لمعرفة إمكانية ضمه لقائمة الفريق في اللقاء الآسيوي بدلاً من جوليانو المصاب.