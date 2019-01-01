نادي الاتحاد يشكر الوصل الإماراتي على حسن الضيافة في دبي

يدخل الاتحاد مرحلة ثانية من الاعداد للموسم الجديد بمنطقة جبل علي، والذي يمتد لقرابة 9 أيام

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه نادي الاتحاد السعودي رسالة شكر خاصة إلى نادي الوصل الإماراتي على حسن الضيافة والاستقبال للفريق في الإمارات، عند وصوله إلى دبي مساء أمس.

الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر غرد : " ليس غريباً على عيال زايد كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال".

ويدخل الاتحاد مرحلة ثانية من الاعداد للموسم الجديد بمنطقة جبل علي، والذي يمتد لقرابة 9 أيام سيخوض خلالها الفريق مواجهة ودية أخيرة أمام الوحدة الإماراتي نهاية شهر يوليو الحالي.

حساب نادي الوصل الإماراتي كان قد غرد : " أستقبل وفد شركة #الوصل لكرة القدم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الاتحاد السعودي الذي وصل #دبي مساء اليوم لإقامة معسكره التحضيري في #زعبيل استعداداً للقاء ذوب آهن الإيراني، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أسيا".

نادي الاتحاد يستعد لمواجهة أذوب آهن أصفهان الإيراني في 5 أغسطس بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، في الوقت الذي سيلتقي الفريقان مجدداً في الإياب 12 أغسطس.