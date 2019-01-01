رسميًا | أحد يتعاقد مع حارس مرمى النصر

النصر سهل انضمام لاعبه لأحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي أحد رسميًا عن تعاقده مع عبد الله العويشير حارس مرمى النصر كلاعبٍ هاوٍ حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان النصر قد أعلن في وقت سابق اليوم عن توقيعه لمخالصة مالية مع صاحب الـ27 عامًا ليُسهل انتقاله لأحد، علمًا أن اللاعب ارتدى قميص العالمي مطلع الموسم الجاري قادمًا من الفتح في صفقة مجانية.

الاتحاد المصري: الحصانة لا تمنع عقاب مرتضى منصور

وقعت إدارة نادي #النصر قبل قليل مخالصة نهائية مع حارس الفريق الأول الكابتن عبدالله العويشير .

متمنين له التوفيق بإذن الله . — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 17, 2019

وجاء قرار التخلي عن العويشير بعد تفضيل الثنائي برادلي جونز ووليد عبد الله عليه، وقد حاول اللاعب الرحيل عن النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي لكنه لم يتلق عروضًا جيدة مما جعله يُفضل الاستمرار في الرياض.

وجاء تعاقد أحد مع العويشير تعويضًا لغياب حارس مرماه الأوزبكي نستروف نتيجة إيقافه بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات، علمًا أن النادي ضمه في يناير الماضي.