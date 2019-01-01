الاتحاد المصري: الحصانة لا تمنع عقاب مرتضى منصور

لجنة القيم أصدرت بيانًا أوضحت به الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدرت لجنة القيم في الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا فندت به حيثيات قرارها فرض عقوبات على رئيس الزمالك مرتضى منصور بناءً على شكوى تقدم بها النادي الأهلي.

وكانت اللجنة قد عاقبت مرتضى منصور بمنع حضوره للمباريات التي يُقيمها الاتحاد المصري لمدة 3 أشهر مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه مصري، موضحة أنه يحق له التقدم بتظلم ضد تلك العقوبة خلال 10 أيام من تاريخ إصدارها.

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وحول حيثيات القرار، أكدت اللجنة في بيان رسمي أن مرتضى منصور وجه إساءة وإهانة لمجلس إدارة النادي الأهلي، سواء عبر القنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب طعنه في ذمة وسمعة مسؤولي النادي الأحمر دون أن يكون قادرًا على تقديم أدلة حول اتهاماته لهم.

وأكدت لجنة القيم أخيرًا أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس الزمالك لا تمنع توقيع العقوبات عليه فيما يخص الشكاوي المدنية والإدارية طبقًا للمادة 113 من الدستور المصري.