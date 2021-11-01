النحس مستمر مع باريس .. استبعاد ميسي من مواجهة لايبزيج

تقارير تؤكد غياب ميسي عن مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي لن يكون متاحًا في مواجهة لايبزيج.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الفرنسي صابر ديسفراجيس والذي لم يوضح أسباب استبعاد النجم الأرجنتيني بشكل قاطع.

وسيغيب ميسي على الأرجح بسبب الإصابة التي أبعدته عن الشوط الثاني من لقاء باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي.

وكان ميسي قد غادر الملعب بين الشوطين وهو ما أثار الكثير من الجدل حتى أوضح ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق أن خروجه جاء بسبب الإصابة.

ويعاني ميسي من الأزمات من يوم توقيعه لباريس سان جيرمان، سواء في تراجع مستواه أو تعرضه للإصابات وعدم التسجيل في الدوري الفرنسي.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره لايبزيج في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء على ملعب الأخير.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في مجموعته برصيد سبعة نقاط، بعد التعادل مع كلوب بروج والفوز على مانشستر سيتي ولايبزيج.

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