المولد يصدم إدارة الأهلي والمدير الفني يحسم مصيره

المولد يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الأهلي سواء عن طريق الإعارة أو البيع

تلقت إدارة النادي الأهلي صدمة جديدة بعدما كشفت التقارير عن رغبة اللاعب سعيد المولد في الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن المولد أبلغ إدارة ناديه بشكل رسمي رغبته في مغادرة الأهلي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وقالت الصحيفة أن سعيد المولد يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الأهلي سواء عن طريق الإعارة أو البيع.

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ولا يشارك المولد بشكل أساسي مع الراقي خلال الفترة الأخيرة، مما قد يجعل قرار رحيله عن النادي مقبولاً من المدير الفني فلادان ميلوفيتش.

وكان سعيد المولد قد بدأ مسيرته داخل أروقة النادي الأهلي، حيث تدرج في الفئات السنية حتى تم تصعيده للفريق الأول، وبدأ المشاركة معه قبل أن يحدث المنحنى المهم في مسيرة اللاعب، عندما وقع عقداً مع المنافس التقليدي نادي الاتحاد في سبتمبر 2014، قبل أن يرفض تمثيل الاتحاد ويقرر المغادرة إلى أوروبا لتمثيل فاراينسي البرتغالي لمدة 6 أشهر.

وعاد بعدها إلى نادي الرائد في مطلع 2016، الذي استمر معه لمدة 6 أشهر أخرى قبل أن يوقع عقداً مع النادي الأهلي في منتصف 2016، واستمر بالقميص الأخضر منذ ذلك الوقت حتى اللحظة.