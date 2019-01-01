الاتحاد السعودي يزف بشرى سارة لجماهير السعودية

الأخضر يستعد لمواجهة اليمن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد منتخب السعودية لمواجهة اليمن مساء غدٍ الثلاثاء في أولى جولات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُقام المباراة في البحرين وتحديدًا على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة.

وقد زف الاتحاد السعودي على لسان رئيسه ياسر المسحل بشرى سارة للجماهير السعودية بالإعلان عن دخولها ملعب المباراة بالمجان.

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وكانت التصفيات قد انطلقت يوم الخميس الماضي لكن المنتخب السعودي لم يلعب في الجولة الأولى، فيما نجحت اليمن في العودة من سنغافورة بنقطة بعد التعادل هناك 2-2.

وأجرى الأخضر مساء اليوم مرانه الأساسي على ملعب اللقاء، وقد سُمح للإعلام بمتابعة الدقائق الـ15 الأولى منه.

يُذكر أن نادي القادسية السعودي كان قد أعلن عن تسيير حافلات من مقر النادي بالخبر إلى البحرين لنقل الجماهير السعودية لملعب اللقاء بهدف دعم وتشجيع المنتخب السعودي.